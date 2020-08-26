Москва, , 11:35 — REGNUM Московские газовики заявили об исправности приборов в доме на улице Кубинка, где произошёл крупный пожар. Об этом сообщает агентство «Москва».

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В пресс-службе «Мосгаз» рассказали, что в 9:39 на пульт службы «101» поступила заявка с характером «хлопок». Прибывшие на место специалисты проверили состояние газового оборудования в квартире №50, где произошёл очаг возгорания. Выяснилось, что все приборы целы и герметичны, нарушений в их работе не выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 26 августа произошёл крупный пожар на улице Кубинка.