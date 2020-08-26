Калуга, , 12:19 — REGNUM В Калужской области к восьми годам лишения свободы приговорён военным судом иностранец, финансировавших террористов. Об этом 26 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

По информации ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ были получены данные о прибывшем в Калужскую область из-за рубежа гражданине, который осуществлял материальное обеспечение деятельности участников международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующей на территории Сирии. В отношении иностранца следственным подразделением УФСБ России по Калужской области было возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

Из восьми лет, назначенных судом, мужчина пять лет будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

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