Красноярск, , 11:30 — REGNUM На утро 26 августа в четырёх районах Красноярского края — Абанском, Богучанском, Кежемском и Эвенкийском — действует 26 пожаров на общей площади 85,4 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом минлесхозе, добавив, что населённым пунктам ничего не угрожает.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

В тушении принимают участие 979 человек, задействовано 57 единиц техники. На севере края мобилизованы более 1200 специалистов.

За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали девять лесных пожаров на площади 2,9 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, в лесах Красноярского края продолжает действовать режим ЧС.

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