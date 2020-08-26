Москва, , 11:07 — REGNUM В Москве на крупном пожаре в жилом доме на улице Кубинка спасено 16 человек. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

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Пожар ликвидировали в 10:36 по московскому времени. Площадь возгорания составила 55 квадратных метров.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были спасены 16 человек», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на улице Кубинка произошёл взрыв и пожар в пятиэтажном жилом доме. Причиной могла стать неисправность газового оборудования.