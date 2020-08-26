Санкт-Петербург, , 11:03 — REGNUM Пожилой мужчина смертельно травмирован электропоездом на железнодорожной станции Комарово в Курортном районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили 25 августа в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО. Ведется проверка, выясняются все обстоятельства трагедии.

Как установлено, человек попытался перейти железнодорожный путь по пешеходному переходу во время приближения электропоезда «Санкт-Петербург — Выборг».

«На сигнал повышенной громкости, поданный машинистом, мужчина не реагировал. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда предотвратить не удалось», — отметили в транспортной полиции Северо-Запада.

Погибшему на вид около 70 лет, его личность устанавливается.