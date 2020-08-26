Красноярск, , 10:54 — REGNUM В Красноярске правоохранители задержали 14-летнюю девочку и увезли на обследование в психоневрологический диспансер. По словам её сестры, причиной стала подписка школьницы на группу о расстреле в американской школе «Колумбайн», передаёт портал «Проспект мира».

«Интересно ей было. Я лично считаю это нормой, сама, будучи подростком, зачитывалась информацией про серийных убийц. И что, я стала серийным убийцей? Просто интерес, любопытство к запретному плоду», — отметила она.

В комнате девочки изъяты и отправлены на экспертизу плакаты, постеры, а также пневматическое ружье, телефон и ноутбук. По предположению родственников, её будут держать как минимум до 1 сентября для безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве ФСБ раскрыла планы двух школьников, обсуждавшихся в соцсети проведение теракта в собственной школе. Отмечается, что оба мальчика имеют проблемы в отношениях со сверстниками и таким образом намеревались отомстить.

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