Киев, , 10:55 — REGNUM Сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов программы «Схемы», написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 26 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Национальная полиция Украина задержала… жителя Луганщины, который обоснованно подозревается в поджоге авто журналистов «Схемы», — сказано в сообщении.

По словам Авакова, у подозреваемого изъяли одежду, зажигательные шашки и другие доказательства причастности к инциденту.

Напомним, в ночь на 17 августа 2020 года в городе Бровары Киевской области был сожжён автомобиль, принадлежащий съёмочной группе программы «Схемы».

Читайте также: В Киевской области неизвестные сожгли авто журналистов

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский рассказал, как ему в 2014 году сожгли автомобиль