Киев, 26 августа 2020, 10:55 — REGNUM Сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов программы «Схемы», написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 26 августа на своей странице в социальной сети Facebook.
По словам Авакова, у подозреваемого изъяли одежду, зажигательные шашки и другие доказательства причастности к инциденту.
Напомним, в ночь на 17 августа 2020 года в городе Бровары Киевской области был сожжён автомобиль, принадлежащий съёмочной группе программы «Схемы».
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