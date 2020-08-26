Москва, , 10:48 — REGNUM В Москве спасли 13 человек во время пожара в жилом доме на улице Кубинка. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

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«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были спасены 13 человек», — рассказали в ведомстве.

Крупный пожар охватил пятиэтажный жилой дом. По словам очевидцев, возгоранию предшествовал взрыв.