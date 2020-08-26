Самара, , 10:48 — REGNUM Пятьдесят новых камер фото‑ и видеофиксации установят в сентябре текущего года на дорогах Самарской области. Об этом сообщил руководитель департамента информационных технологий и связи региона Константин Пресняков на заседании областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в правительстве региона, 26 августа передает пресс-служба областного правительства.

По его словам, в настоящее время на дорогах области работают 1466 камер, из них 292 камеры регистрируют нарушения скорости автотранспортными средствами, остальные фиксируют нарушения при проезде перекрестков.

По словам министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, анализ причин дорожно-транспортных происшествий показывает, что в более чем 70% случаев они происходят из-за человеческого фактора, нарушения скоростного режима.

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