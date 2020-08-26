Москва, , 10:44 — REGNUM Несколько человек отрезаны огнём на верхних этажах в горящем после взрыва доме в Москве. Об этом 26 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв и пожар в жилом доме в Москве: трансляция»

Кроме этого, источник уточнил, что в доме начали рушиться перекрытия, и указал, что пожар в нём начался после взрыва газовоздушной смеси. Из дома эвакуируют жильцов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в пятиэтажном доме по ул. Кубинка, дом 4, произошел взрыв и начался пожар.

Читайте ранее в этом сюжете: Крупному пожару в Москве присвоен второй ранг сложности

Читайте развитие сюжета: На месте взрыва в Москве работают пожарно-спасательные подразделения