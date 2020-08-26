Москва, , 10:34 — REGNUM Второй ранг сложности присвоен пожару на улице Кубинка в Москве. Об этом 26 августа сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник.

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«Пожару присвоен второй ранг сложности», — цитирует агентство слова источника. По его данным, в доме на улице Кубинка горят три квартиры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве произошёл пожар в пятиэтажном доме по адресу: улица Кубинка, дом 4. На месте работают пожарные и спасатели. По словам очевидцев, пожару предшествовал взрыв.