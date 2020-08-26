Симферополь, , 10:42 — REGNUM Школьница из Башкирии, которая 21 августа пропала на территории полуострова Крым, обнаружена, её жизни ничто не угрожает. Об этом 26 августа рассказала журналистам представитель Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.

«Школьница из Башкирии, которую на протяжении нескольких дней искали сотрудники СК, МВД и волонтеры, найдена на территории полуострова», — заявила она.

Также Постнова сообщила, что угроз жизни и здоровью найденной девушки нет, по предварительным данным, в отношении неё не было совершено преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа стало известно, что 16-летняя девушка ушла из гостевого дома в городе Саки, в котором она отдыхала вместе со своей бабушкой.