Ростов-на-Дону, , 10:35 — REGNUM Бывший руководитель подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Ростовской области осуждён за незаконную предпринимательскую деятельность. Он не только приговорён к длительному тюремному заключению, но и лишён погон.

Из материалов уголовного дела следует, что бывший полицейский создал организованную группу, которая с октября в 2015 года по февраль 2018 года построила и эксплуатировала фабрику по обогащению угля. Незаконный бизнес принёс доход в размере свыше 126 млн рублей. Из-за загрязнения почвы государству был причинён ущерб на сумму более 93 млн рублей, пишет «Интерфакс-Юг» со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Кроме того, бывший подполковник полиции похитил у двух предпринимателей 13 млн рублей за прекращение процессуальной проверки, к которой никакого отношения не имел.

Бывший полицейский приговорён к восьми годам лишения свободы, штрафу в размере 850 тыс. рублей и лишён погон. Ещё четыре фигуранта уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности получили наказание в виде тюремного заключения на срок от трёх до пяти лет. Они также должны выплатить штрафы.