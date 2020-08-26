Москва, , 10:29 — REGNUM В Москве 26 августа произошёл взрыв в жилом пятиэтажном доме, расположенном на улице Кубинка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили очевидцы ЧП.

По их словам, после взрыва загорелись квартиры на нескольких этажах жилого дома.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве подтвердили факт пожара в пятиэтажном доме по адресу: улица Кубинка, дом 4. В ведомстве уточнили, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Информации о пострадавших пока нет, подробности уточняются.