Москва, 26 августа 2020, 10:29 — REGNUM В Москве 26 августа произошёл взрыв в жилом пятиэтажном доме, расположенном на улице Кубинка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили очевидцы ЧП.
По их словам, после взрыва загорелись квартиры на нескольких этажах жилого дома.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве подтвердили факт пожара в пятиэтажном доме по адресу: улица Кубинка, дом 4. В ведомстве уточнили, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Информации о пострадавших пока нет, подробности уточняются.