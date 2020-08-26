Москва, , 10:24 — REGNUM В Москве пожарно-спасательные подразделения работают на месте ЧП на улице Кубинка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

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По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 9:48. По предварительным данным происходит возгорание в пятиэтажке по адресу: улица Кубинка, дом 4.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, очевидцы сообщили, что в многоэтажке на улице Кубинка 26 августа произошёл взрыв, после которого загорелись квартиры на нескольких этажах.