Анапа, Краснодарский край, , 10:22 — REGNUM 126 га пройдено лесным пожаром в районе заповедника Утриш на территории Анапы Краснодарского края по данным на утро 26 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На данный момент площадь активного горения составляет два гектара. Затрудняет тушение пожара труднодоступность места — ликвидация огня ведётся с самолётов и вертолётов. За утро 26 августа совершено 66 сбросов воды общим объемом более 400 тонн.

«В 90% случаев природные пожары происходят по вине человека. Зачастую причиной лесных пожаров становятся действия туристов, разводящих костры», — уточнили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, борьба с природным пожаром в Анапе ведётся с середины дня 24 августа. Из района пожара эвакуированы туристы. По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, именно из-за действий отдыхающих мог произойти пожар.

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