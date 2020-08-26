Москва, , 10:17 — REGNUM В Москве в пятиэтажном жилом доме произошло возгорание, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

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»По предварительной информации, происходит возгорание в пятиэтажном жилом доме», — рассказали в пресс-службе главка.

По информации ведомства, на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Как сообщало ИА REGNUM, очевидцы рассказали о взрыве в жилом доме на улице Кубинка.