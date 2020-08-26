Анапа, Краснодарский край, , 10:16 — REGNUM Возгорание лесной подстилки на территории заповедника Утриш в Анапе Краснодарского края тушат с помощью уже пяти воздушных судов. Об этом сообщили в МЧС России 26 августа.

На месте пожара продолжают работать 501 человек, привлечено 66 единиц техники. Тушение с воздуха производится силами пяти воздушных судов МЧС России: самолетами ИЛ-76 и Бе200-ЧС, двумя вертолета МИ-8 и вертолет Ка-32. За утро 26 августа на район пожара было сброшено более 400 тонн воды.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в районе населенных пунктов Большой Утриш и Малый Утриш было обнаружено днём 24 августа. Возбуждено уголовное дело.