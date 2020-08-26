Элиста, , 10:14 — REGNUM Прокуратура Республики Калмыкия начала проверку после смертельного ДТП с автобусом, которое произошло 26 августа на трассе Комсомольский-Артезиан. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, на 32 километре автодороги столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Есть пострадавшие и погибшие. В ходе инспекции будет проведена проверка соблюдения правил дорожного движения, о проведении предрейсового контроля технического состояния транспорта и медицинского осмотра водителей.

ИА REGNUM напоминает, что пассажирский автобус столкнулся с грузовиком КамАЗ. В автобусе на момент ДТП находились 45 человек. В результате аварии погибли три человека, пятеро получили травмы и были доставлены в больницу.

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