Пожарные спасли 16 человек на крупном пожаре в Москве
В Москве на крупном пожаре в жилом доме на улице Кубинка спасено 16 человек. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.
Пожар ликвидировали в 10:36 по московскому времени. Площадь возгорания составила 55 квадратных метров.
«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были спасены 16 человек», — рассказали в пресс-службе.
В Москве ликвидировали крупный пожар в жилом доме
Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на улице Кубинка в Москве. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
По данным пресс-службы, пожар ликвидирован в 10:36. Всего спасено 16 человек.
В Москве ликвидирован пожар в жилом доме на улице Кубинка
Пожар, который возник после взрыва в жилом доме в Москве по адресу ул. Кубинка, дом 4, ликвидирован. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба МЧС России.
Названа возможная причина взрыва в жилом доме в Москве
В Москве взрыв в пятиэтажном доме на улице Кубинка мог произойти из-за неисправности газовой колонки. Об этом 26 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По данным источника, причиной взрыва с последующим пожаром могла стать неисправность газовой колонки в Москве.
Пожарные спасли 13 человек из горящего дома в Москве
В Москве спасли 13 человек во время пожара в жилом доме на улице Кубинка. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были спасены 13 человек», — рассказали в ведомстве.
Несколько человек заблокированы в горящем доме в Москве — источник
Несколько человек отрезаны огнём на верхних этажах в горящем после взрыва доме в Москве. Об этом 26 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Очевидцы о взрыве в Москве: женщину выкинуло из окна, она жива
В Москве взрывная волна вынесла женщину на улицу. Об этом 26 августа сообщает телеграм-канал издания «Подъём» со ссылкой на очевидцев.
«Женщину снесло прямо. Выкинуло её из окна. Живая она», — цитирует канал слова человека, видевшего произошедшее.
Взрыв в жилом доме в Москве: пострадали пять человек
В Москве в результате взрыва газа в жилом доме пострадали пять человек, сообщили в экстренных службах.
Крупному пожару в Москве присвоен второй ранг сложности
Второй ранг сложности присвоен пожару на улице Кубинка в Москве. Об этом 26 августа сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник.
«Пожару присвоен второй ранг сложности», — цитирует агентство слова источника. По его данным, в доме на улице Кубинка горят три квартиры.
На месте взрыва в Москве работают пожарно-спасательные подразделения
В Москве пожарно-спасательные подразделения работают на месте ЧП на улице Кубинка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.
По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 9:48. По предварительным данным, произошло возгорание в пятиэтажке по адресу: улица Кубинка, дом 4.
«На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — отметили в пресс-службе.
Появилась информация о том, что с места пожара на улице Кубинка спасены десять человек.
Пожар охватил три этажа из пяти, сообщают Telegram-каналы.
В МЧС сообщили о пожаре в жилом доме в Москве
В Москве в пятиэтажном жилом доме произошло возгорание, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.
«По предварительной информации, происходит возгорание в пятиэтажном жилом доме».
В Москве очевидцы сообщили о взрыве в жилом доме
Официальной информации по ЧП в Москве пока нет, подробности уточняются.