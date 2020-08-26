26 Августа
 
11:07

Пожарные спасли 16 человек на крупном пожаре в Москве

В Москве на крупном пожаре в жилом доме на улице Кубинка спасено 16 человек. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

Пожар ликвидировали в 10:36 по московскому времени. Площадь возгорания составила 55 квадратных метров.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были спасены 16 человек», — рассказали в пресс-службе.

11:00

В Москве ликвидировали крупный пожар в жилом доме

Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на улице Кубинка в Москве. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

По данным пресс-службы, пожар ликвидирован в 10:36. Всего спасено 16 человек.

10:59

В Москве ликвидирован пожар в жилом доме на улице Кубинка

Пожар, который возник после взрыва в жилом доме в Москве по адресу ул. Кубинка, дом 4, ликвидирован. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба МЧС России.

10:53

Названа возможная причина взрыва в жилом доме в Москве

В Москве взрыв в пятиэтажном доме на улице Кубинка мог произойти из-за неисправности газовой колонки. Об этом 26 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным источника, причиной взрыва с последующим пожаром могла стать неисправность газовой колонки в Москве.

10:49

Три человека отрезаны огнем на третьем этаже в горящем доме на Кубинке. m24.ru

10:48

Пожарные спасли 13 человек из горящего дома в Москве

В Москве спасли 13 человек во время пожара в жилом доме на улице Кубинка. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были спасены 13 человек», — рассказали в ведомстве.

10:44

Несколько человек заблокированы в горящем доме в Москве — источник

Несколько человек отрезаны огнём на верхних этажах в горящем после взрыва доме в Москве. Об этом 26 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

10:44

Очевидцы о взрыве в Москве: женщину выкинуло из окна, она жива

В Москве взрывная волна вынесла женщину на улицу. Об этом 26 августа сообщает телеграм-канал издания «Подъём» со ссылкой на очевидцев.

«Женщину снесло прямо. Выкинуло её из окна. Живая она», — цитирует канал слова человека, видевшего произошедшее.

10:40

Взрыв в жилом доме в Москве: пострадали пять человек

В Москве в результате взрыва газа в жилом доме пострадали пять человек, сообщили в экстренных службах.

10:37

moscow.mchs.ru

10:34

Крупному пожару в Москве присвоен второй ранг сложности

Второй ранг сложности присвоен пожару на улице Кубинка в Москве. Об этом 26 августа сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник.

«Пожару присвоен второй ранг сложности», — цитирует агентство слова источника. По его данным, в доме на улице Кубинка горят три квартиры.

10:24

На месте взрыва в Москве работают пожарно-спасательные подразделения

В Москве пожарно-спасательные подразделения работают на месте ЧП на улице Кубинка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 9:48. По предварительным данным, произошло возгорание в пятиэтажке по адресу: улица Кубинка, дом 4.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — отметили в пресс-службе.

10:20

Появилась информация о том, что с места пожара на улице Кубинка спасены десять человек.

10:17

Пожар охватил три этажа из пяти, сообщают Telegram-каналы.

10:17

В МЧС сообщили о пожаре в жилом доме в Москве

В Москве в пятиэтажном жилом доме произошло возгорание, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

«По предварительной информации, происходит возгорание в пятиэтажном жилом доме».

10:15

В Москве очевидцы сообщили о взрыве в жилом доме

Официальной информации по ЧП в Москве пока нет, подробности уточняются.