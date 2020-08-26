Киев, 26 августа 2020, 10:11 — REGNUM В Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, подозреваемых в торговле наркотиками, сообщила пресс-служба Национальной полиции города.
Задержанные могли продавать наркотики в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Черкасской областях, отметили в пресс-службе.
В ходе обысков у подозреваемых изъяли 50 кг марихуаны и 700 кустов конопли.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее полицейские задержали трёх жителей Киева, которых подозревают в изготовлении и продаже амфетамина.
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