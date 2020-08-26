Всеволожск, Ленинградская область, , 10:09 — REGNUM В страшной аварии на КАД Санкт-Петербурга, которая произошла в понедельник, 24 августа, появилась третья жертва. Несмотря на оказанную медицинскую помощь скончался водитель одного из легковых автомобилей — инспектор ДПС. Об этом сообщило издание «47 news».

Напомним, ДТП произошло 24 августа около 14:10 мск во Всеволожском районе Ленинградской области, на 48-м километре КАД. Как установлено, 49-летний водитель автомобиля Skoda столкнулся с бензовозом Volvo, под управлением 45-летнего мужчины, после чего обе машины, пробив силовое ограждение, совершили выезд на внешнюю сторону КАД, предназначенную для встречного движения. Там они совершили столкновение ещё с семью автомобилями.

Читайте также: Стали известны подробности смертельного ДТП с бензовозом на КАД Петербурга

В результате на месте погиб водитель «Газели», а позже в больнице скончался его пассажир. Также в ДТП пострадали еще пять человек. Накануне стало известно о еще одной жертве — около 10 утра 25 августа в Александровской больнице в Петербурге скончался 31-летний инспектор четвёртого отдельного батальона ДПС регионального управления ГИБДД, старший лейтенант Александр Козин.

24 августа он ехал по КАД на автомобиле «Додж Дуранго» заступать на дежурство. У мужчины осталась супруга и пятилетний сын.

Читайте ранее в этом сюжете: Выросло число жертв массовой аварии на КАД Петербурга