Москва, , 09:55 — REGNUM Организованным туристам в Анапе, проживающим в отелях и пансионатах, ничего не угрожает, они вне опасности. Эвакуация туристов из-за лесного пожара не проводилась, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Уточняется, что из зоны сильного задымления эвакуированы туристы из палаточных лагерей, из кемпингов и местные жители, отдыхающие на пляжах, то есть граждане, отдыхающие самостоятельно.

Единственное неудобство от лесного пожара — въезд в поселки Большой и Малый Утриш ограничен. При этом в самих поселках обстановка нормальная. Экскурсии в этом районе Анапы временно прекращены.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный лесной пожар на территории Анапы был обнаружен днём 24 августа. Площадь возгорания составляет 82 га.

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