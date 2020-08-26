Горно-Алтайск, , 09:52 — REGNUM В столице Горного Алтая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, инцидент произошёл вечером 25 августа.

На улице Барнаульской автобус ПАЗ столкнулся с грузовиком Mazda, после чего опрокинулся на бок. По предварительным данным полиции, 65-летний водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию.

«В результате ДТП в медицинское учреждение с полученными травмами были доставлены водитель автобуса, а также кондуктор и пассажир 2005 года рождения. Госпитализация пострадавшим не потребовалась. Водители транспортных средств были трезвые», — отметили в ведомстве.

В рамках административного расследования в настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

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