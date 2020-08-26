Томск, , 09:46 — REGNUM В Томске руководителя так называемого штаба блогера Алексея Навального Ксению Фадееву вызвали в отделение полиции для опроса в связи с предполагаемым отравлением Навального. Об этом 26 августа сообщает «Коммерсантъ».

По словам Фадеевой, сотрудники полиции проводят доследственную проверку, «занимается этим транспортный отдел».

Как сообщало ИА REGNUM, блогер Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В субботу, 22 августа, его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite.

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