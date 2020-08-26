Баунтовский район, Бурятия, , 09:22 — REGNUM В Баунтовском районе Бурятии возобновлены поиски жителя села Романовка, пропавшего 29 июля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, сотрудники поисково-спасательной службы выехали на место 25 августа.

Почти месяц назад мужчина находился с друзьями на берегу реки Витим. К вечеру они направились в магазин, оставив мужчину одного на берегу. Он должен был догнать товарищей на машине, но исчез вместе с автомобилем. 6 августа машина была найдена в 4 км от места происшествия.

«Предположительно, машина, с находившимся внутри мужчиной, скатилась по берегу в реку. Человек не смог выбраться», — отметили в агентстве.

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