Прага, , 09:53 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан сломал руку, когда неудачно встал с кресла после просмотра новостей по телевизору. Об этом 26 августа сообщил журналистам пресс-секретарь чешского лидера Йиржи Овчачек.

«Господин президент вечером смотрел новости по телевизору, а по окончании, при попытке встать, не воспользовался своей тростью или помощью охраны, споткнулся и сломал правую руку», — рассказал пресс-секретарь.

Также он уточнил, что в настоящее время Земан находится в Центральном военном госпитале, в котором в последнее время следят за здоровьем главы государства. В 23:00 (00.00 мск) ему начали делать операцию.

Овчачек добавил, что опасности для жизни Земана нет.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Чехии Милош Земан был направлен в больницу из-за травмы руки.