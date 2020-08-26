Стерлитамак, Башкирия, , 09:26 — REGNUM Бывшую сотрудницу полиции обвиняют в получении взятки за предоставление сотруднику ритуального салона в Башкирии сведений об умерших гражданах. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в городе Стерлитамаке обвиняемая занимала должность помощника оперативного дежурного отдела полиции. Следователи считают, что она передавала адреса умерших на территории города граждан директору ритуального салона «Память».

Эту информацию обвиняемая получала во время несения службы. За каждое сообщение, по версии следователей, она получала 1 тыс. рублей. Всего ей перечислили более 170 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки и злоупотребления должностными полномочиями. Свою вину женщина не признала и была уволена со службы. Материалы дела переданы в суд, где их рассмотрят по существу.

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