Пенза, , 09:40 — REGNUM За пособничество в хищении денежных средств при строительстве перинатального центра вынесен приговор бывшему мэру и советнику губернатора Пензенской области Александру Пашкову. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

Судом также признан виновным учредитель ООО ЦСК «Сигма» Сергей Богунов, которого обвиняли в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Следствие установило, что Пашков совместно с Богуновым похитили денежные средства, предназначенные для строительства перинатального центра в Пензе. Пашков с ноября 2013 года участвовал в совещаниях по вопросам ввода в эксплуатацию перинатального центра и получал информацию по условиям заключения договора на строительство объекта. Также завел личное знакомство с руководителем подрядной организации по строительству центра. Эти действия проводились с целью участия ООО «Сигма» в строительстве. Богунов убедил генподрядчика в надежности фирмы и обеспечил ее участие в конкурсе на право заключения контракта. В результате незаконных действий соучастниками обеспечен отбор ООО «Сигма». Генподрядчик заключил со строительной компанией договор на сумму более 1,5 млрд рублей.

Пашков и Богунов впоследствии, не имея цели исполнять взятые на себя обязательства по контракту, незаконно вывели из оборота «Сигмы» денежные средства и обналичили их. В период с февраля по апрель 2015 года ими похищено более 85 млн рублей.

Суд приговорил Александра Пашкова к наказанию в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Богунов приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

ИА REGNUM напоминает, следственной группой регионального СКР по уголовному делу бывшего мэра Пензы проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы: допрошено более 50 свидетелей, проведено большое количество обысков, в том числе по месту жительства и работы обвиняемых, назначены и проанализированы трудоемкие строительные и бухгалтерские судебные экспертизы.

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