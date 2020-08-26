Улан-Удэ, , 09:09 — REGNUM В Бурятии до выяснения новых обстоятельств приостановили поиски тел монгольских граждан, утонувших в Селенге. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Двое мужчин предположительно утонули в реке на монгольской стороне, в 12 км от границы. 23 августа в поисках задействовали бурятских спасателей, поскольку предполагалось, что тела могло унести течением.

«За сутки обследовано 88 км акватории р. Селенга (от села. Хоронхой до села Усть-Кяхта). За все дни поисков обследовали 180 км. реки и береговой линии. Местонахождение тел граждан Монголии по-прежнему неизвестно», — отметили в агентстве.

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