Киев, , 09:10 — REGNUM В четырёх областях Украины обесточены 139 населённых пунктов, сообщила 26 августа пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Причиной многочисленных аварий стала непогода:

«В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 139 населённых пунктов в четырёх областях, а именно: Житомирская — 68, Киевская — 54, Винницкая — 14, Черкасская — 3», — сказано в сообщении.

Ремонтные бригады восстанавливают электроснабжение, отметили в пресс-службе.

Ранее в ГСЧС Украины сообщили о том, что с начала 2020 года сотрудники ведомства обезвредили около 42 тыс. взрывоопасных предметов, большая часть которых — боеприпасы времён Великой Отечественной войны.

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