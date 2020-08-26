Киев, 26 августа 2020, 09:10 — REGNUM В четырёх областях Украины обесточены 139 населённых пунктов, сообщила 26 августа пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Причиной многочисленных аварий стала непогода:
Ремонтные бригады восстанавливают электроснабжение, отметили в пресс-службе.
Ранее в ГСЧС Украины сообщили о том, что с начала 2020 года сотрудники ведомства обезвредили около 42 тыс. взрывоопасных предметов, большая часть которых — боеприпасы времён Великой Отечественной войны.
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