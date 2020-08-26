Самара, , 08:56 — REGNUM Двух пропавших несовершеннолетних девочек разыскивают в Самарской области. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, 24 августа девочки 2007 года рождения и 2006 года рождения ушли из дома и пропали. Они родились в городах Самаре и Кинели. На вид им по 13 лет, ростом они около 165 см.

Полицейские межмуниципального отдела МВД России «Кинельский» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении детей, сообщить в ближайшее отделение полиции.

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