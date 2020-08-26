Туркестан, Казахстан, , 08:36 — REGNUM Спасатели извлекли тело туристки из трещины в леднике «Сайрамский» на территории Сайрам-Угамского национального природного парка в Туркестанской области Казахстана, сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Чимкента.

Группа спасателей обнаружила тело женщины 1981 года рождения, пропавшей 23 августа. Она упала в десятиметровую трещину ледника, которая образовалась из-за таяния снега.

Напомним, 23 августа группа из пяти туристов совершила восхождение на ледник «Сайрамский» на высоте 4236 метров над уровнем моря. Во время спуска женщина 1981 года рождения подскользнулась и упала в одну из трещин на вершине горы.