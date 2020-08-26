Нальчик, , 08:22 — REGNUM В Кабардино-Балкарии понадобилась помощь парапланеристу из Краснодарского края, который пострадал во время полета на параплане. Инцидент произошел на территории парадрома «Чегем» 25 августа, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Спасатели Эльбрусского поисково-спасательного отряда эвакуировали 35-летнего пострадавшего в населенный пункт Эльтюбю, где он был осмотрен врачами. Медики констатировали, что, по предварительным данным, у парапланериста повреждены ребра и ключица. Угрозы жизни нет, ему потребуется лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в горах Кабардино-Балкарии погиб 19-летний парапланерист из Ставропольского края. Его напарник — пилот из Тольятти — получил многочисленные повреждения.

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