Махад , , 08:34 — REGNUM В городе Махад в Индии число погибших, извлечённых в ходе спасательной операции из-под обломков обрушившегося вечером 24 августа пятиэтажного жилого дома, достигло 16 человек. Об этом 26 августа сообщает газета The Times of India.

Соболезнование в связи с гибелью людей в штате Махараштра выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Мои мысли с семьями тех, кто потерял своих близких. Молюсь, чтобы пострадавшие скоро выздоровели», — написал Моди на своей странице в социальной сети Twitter.

По предварительным данным, после обрушения многоквартирного жилого дома в индийском городе Махад под завалами оказались около 200 человек. Пока причина катастрофы не называется. В районе происшествия продолжается спасательная операция.

Как сообщало ИА REGNUM, спасателям в Индии удалось извлечь из-под обломков обрушившегося здания в городе Махад 60 человек.

Читайте также: Два человека погибли при обрушении жилого дома в Индии

Читайте ранее в этом сюжете: Число спасенных после обрушения здания в Индии выросло до 60 человек