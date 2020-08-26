Кабул, , 07:57 — REGNUM Не менее 30 человек стали жертвами наводнения в городе Чарикар на востоке Афганистана, 26 августа сообщает Agence France-Presse со ссылкой на власти страны.

Ранее агентство Синьхуа со ссылкой на афганское правительство распространило информацию о 25 погибших в результате разгула стихии.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа власти Турции выразили соболезнования руководству и народу Пакистана, где в результате наводнений погибло по меньшей мере 24 человека погибли и еще 18 пострадали.

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