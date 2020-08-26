Иркутск, , 07:46 — REGNUM Ленинский районный суд Иркутска вынес обвинительный приговор по нашумевшему уголовному делу об массовом алкогольном отравлении концентратом для ванн «Боярышник» с метиловым спиртом. Согласно официальной информации, все участники группы получили наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет в колонии общего режима.

Для этого потребовалось оформить более 290 принудительных приводов, допросить более 60 потерпевших и более 150 свидетелей, исследовать 107 томов уголовного дела, из которых 14 томов составляет обвинительное заключение. В ходе судебного разбирательства было проведено 148 судебных заседаний, приговор оглашался в течение пяти дней. Общий срок для группы, признанной виновной в массовом отравлении, составил 56 лет 6 месяцев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2016 года в Иркутске от отравления концентратом для ванн «Боярышник» с метиловым спиртом пострадали 123 человека, 76 из них погибли. Обвиняемыми стали порядка 20 человек.

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По версии следствия, с ноября по декабрь 2016 года они приобрели около 160 литров метилового спирта, после чего кустарным способом изготовили спиртосодержащее средство и под видом настойки «Боярышник» продавали жителям области.

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