Кабул, , 07:39 — REGNUM Не менее 25 человек погибли в результате наводнения в провинции Парван на востоке Афганистана, сообщает Синьхуа со ссылкой пресс-службу афганского правительства.

Сообщается, что наводнение произошло в результате сильных ливней, обрушившихся на регион вечером 25 августа.

«Не менее 25 жителей погибли, еще 40 получили ранения, а также десять домов… были разрушены наводнением», — сообщили в пресс-службе.

Пока в район бедствия еще не прибыла государственная комиссия. При этом в правительстве не исключили, что число жертв и пострадавших может оказаться выше после уточнения информации.