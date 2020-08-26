Чимкент, Казахстан, , 07:33 — REGNUM В Туркестанской области на юге Казахстана 26 августа перевернулся автобус, в результате чего пострадал 21 человек. Об этом сообщает сетевое издание otyrar.kz.

ДТП произошло в Талькубасском районе на 649 километре трассы Алма-Ата — Ташкент — Термез вблизи перевала Машат примерно в 6:30 утра. По версии полиции, водитель автобуса мог не справиться с управлением из-за плохих погодных условий, в результате чего автобус скатился в кювет на правый бок.

В автобусе, который направлялся в Сарыагашский район, находился 21 человек (в том числе две беременные женщины), которым была оказана медицинская помощь в больницах близлежащих районов. Двое пострадавших — водитель и пассажир — госпитализированы.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливают дознаватели департамента полиции области.