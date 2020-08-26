Барнаул, , 07:22 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае остаётся достаточно напряжённой, об этом свидетельствует всё возрастающее число пациентов с внебольничной пневмонией и ОРВИ. Как следует из данных оперативного штаба на утро 26 августа, не обошлось без новых летальных случаев.

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Только за последние сутки скончались четверо пациентов с SARS-CoV-2. Общее число жертв коронавируса составляет уже 317 человек. Из общего количества пациентов с SARS-CoV-2 у 3078 обнаружена внебольничная пневмониия (+31 за последние сутки). Ещё 3530 пациентам с коронавирусом поставлен диагноз ОРВИ (+10 за последние сутки). Тяжелобольных — 109 человек, подключён к аппаратам ИВЛ 31 человек (минус два за последние сутки). За весь период в крае выздоровели 10 018 человек.

Общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 11 387 человек (+70 за последние сутки). За сутки выполнено 3383 теста.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно о семи новых погибших пациентах с коронавирусом.

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