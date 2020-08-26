Горно-Алтайск, , 07:07 — REGNUM Пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов подхватил коронавирус. Об этом он написал на своей странице в «Фейсбук», выложив фотографию термометра, который показывает температуру 38,7 градусов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

"На фото — моя вчерашняя температура. Больше недели назад после подтверждения коронавируса у жены я ушёл на строгую домашнюю изоляцию и дистанционную работу», — отметил он.

Сегодня, 26 августа у него подтвердился COVID-19. По его словам, кроме высокой температуры, из симптомов у него — кашель и ломота в теле.

«Очень неприятный, страшный вирус. Никогда так не болел и, если честно, за всю жизнь ни разу не лежал в больнице и не уходил на больничный. Всё когда-то в первый раз. Ближайшее время проведу в госпитале», — добавил пресс-секретарь, призвав подписчиков носить маски и минимизировать выезды за пределы регионы.

Напомним, ранее о повторном заражении коронавирусом сообщил глава соседней республики Тува. Как сообщало ИА REGNUM, для дополнительного обследования его отправили в Москву.

Подробнее:

Повторно заразившегося коронавирусом главу Тувы отправили в Москву

Нет данных, что это повторный случай — Минздрав РФ о заражении главы Тувы

Читайте также: Число новых случаев заражения SARS-CoV-2 в Горном Алтае не снижается