Нью-Дели, , 07:04 — REGNUM Двухэтажный жилой дом обрушился в индийском штате Мадхья-Прадеш вечером 25 августа, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Девас. В результате обрушения здания погибли женщина и 11-месячный ребенок. Сотрудникам экстренных служб удалось спасти 11 человек, среди них — пятеро женщин. Отмечается, что спасательная операция завершилась только к утру 26 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в индийском городе Махад обрушился жилой дом на 40 квартир. Сотрудникам экстренных служб удалось спасти более 60 человек. Еще 11 погибли в результате инцидента.

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