Иерусалим, , 07:05 — REGNUM Истребители ВВС Израиля в ответ на обстрел израильской территории нанесли авиаудары по наблюдательным постам организации «Хезболла» на границе с Ливаном. Об этом пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 26 августа сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Прошедшей ночью во время проведения операции на севере Израиля со стороны Ливана были произведены выстрелы по израильским войскам. Мы открыли ответный огонь, и наши самолёты нанесли удар по наблюдательным постам «Хезболлы» у границы», — говорится в сообщении военных.

Ранее представитель оборонного ведомства Авишай Андрае заявил об обнаружении на границе Израиля с Ливаном прохода в проволочных заграждениях, после чего израильская артиллерия выпустила над ливанским пограничным районом вблизи населённых пунктов Хоула и Мейс-эль-Джебель несколько осветительных ракет. Командованием Армии обороны Израиля была объявлена частичная тревога, на севере Галилеи перекрыты дороги, жителям рекомендовано не покидать своих домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в штаб северного военного округа для наблюдения за проведением операции вылетел премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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