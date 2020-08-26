Белогорск, Амурская область, , 07:03 — REGNUM В Белогорске Амурской области сохраняется сложная паводковая ситуация на реке Томь. Мэр города Станислав Мелюков на своей странице в Instagram написал, что уровень воды уже превысил показатели 2013 года и, по прогнозам, побьёт рекорд 2019 года.

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Самые высокие уровни воды в реке Томь фиксировались в июне 2013 года — 430 см и в июле 2019 года — 444 см. На вечер 25 августа вода в реке поднялась до отметки 432 см. По прогнозам, подъём воды продолжится и достигнет отметки в 460 см.

Под затопление попадают 70 частных домов на острове Старица, в них проживают 150 человек. Мэр города считает, что людей необходимо переселить в новые дома, на строительство которых необходимо порядка 200 млн рублей. Есть другой вариант.

«Привлечь 1−2 млрд федеральных средств на берегоукрепление федерального (не муниципального) водного объекта. Разумеется, вариант с переселением с точки зрения экономики более разумный», — написал Мелюков.

Глава Белогорска планирует на ближайшей встрече с губернатором области Василием Орловым обсудить эту проблему.

Готовясь в нынешнему наводнению, в городе развернули ПВР на 40 мест.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в связи с приближающимся циклоном заявил на заседании КЧС 25 августа о возможном повышении уровня воды в Амуре.