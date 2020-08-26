Южно-Сахалинск, , 07:01 — REGNUM Пожар произошел в частном доме в селе Сокол Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание произошло в одноэтажном частном доме по улице Пушкина. Спасатели прибыли на место происшествия спустя пять минут после поступления сигнала. К тому моменту в здании уже горел чердак, огнем была охвачена площадь четыре квадратных метра.

Пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших в результате происшествия не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа пожарные спасли четырех человек при возгорании в жилом доме в Москве. Отмечалось, что среди спасенных жителей жилого дома был четырехлетний ребенок.