Посёлок городского типа Хасан, Приморский край, , 07:05 — REGNUM В Хасанском районе Приморья ночью 26 августа произошло два ДТП в районе 118 км автодороги Раздольное — Хасан. Пострадали восемь человек. Виновник второй аварии скрылся, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

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Во время следственных мероприятий инспекторами дорожно-патрульной службы со стороны посёлка Краскино в сторону Славянки ехал «Мицубиси Паджеро», водитель которого наехал на стоявших на месте аварии людей, столкнулся с двумя автомобилями. «Паджерик» опрокинулся и загорелся. Водитель с места ДТП скрылся.

В результате наезда травмы получили восемь человек, в их числе два полицейских. Всех пострадавших доставили в больницу.

Полиция уже установила личность сбежавшего водителя.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский автобус столкнулся с КамАЗом на трассе в Калмыкии.