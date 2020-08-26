Чита, , 06:39 — REGNUM В Забайкальском крае после проведения доследственной проверки по факту нападения бездомной собаки на четырёхлетнего ребёнка возбуждено уголовное дело о халатности местных властей. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

«По данным следствия, должностные лица органов местного самоуправления Приаргунского района не приняли должных мер к отлову безнадзорных животных на территории района, в результате чего 24 августа 2020 года в селе Бырка бездомная собака напала на четырёхлетнего мальчика», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашивают работников местного самоуправления, изучают документы, связанные с мероприятиями по отлову безнадзорных животных

В настоящее время мальчик, состояние которого оценивается как стабильно тяжёлое, находится в реанимации краевой детской больнице в Чите.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственным управлением СК РФ по Забайкальскому краю была инициирована доследственная проверка в связи с нападением бездомной собаки на четырёхлетнего мальчика — жителя села Бырка Приаргунского района.

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