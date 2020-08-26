Усть-Коксинский район, Алтай, , 06:35 — REGNUM В Усть-Коксинском районе Горного Алтая спасатели вытащили из глубокой расщелины туристку со сломанной рукой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, сообщение о происшествии поступило вечером 24 августа.

При падении женщина сломала руку, из-за чего не смогла самостоятельно выбраться. Прибывшие на место спасатели также не смогли её вытащить из-за большой глубины расщелины. Они спустили ей медикаменты, продукты питания, а также тёплые вещи с фонариком, с которыми туристка провела ночь.

«Прибывшие спасатели АПСО организовали спасательные работы с применением скалолазного оборудования. В 17:00 женщину подняли на поверхность. Осуществляется ее транспортировка в районную больницу села Усть-Кокса», — отметили в ведомстве.

Помимо перелома руки у женщины также диагностировано переохлаждение.

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