Гусиноозёрск, Бурятия, , 06:23 — REGNUM Вечером 25 августа произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие в Селенгинском районе Бурятии. 35-летний водитель грузовика «МАН», следуя по автодороге «Улан-Удэ — Кяхта» возле города Гусиноозерск сбил 74-летнего пешехода.

По данным ГИБДД, пенсионер шёл в попутном направлении. В результате наезда мужчина скончался на месте происшествия.

Ещё один наезд на пешехода произошёл в пригороде Улан-Удэ. На дороге в направлении посёлка Онохой был сбит 40-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. С тяжёлыми травмами пострадавший был госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в селе в Джидинском районе Бурятии пьяный тракторист без прав насмерть задавил местную жительницу.

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