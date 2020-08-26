Вашингтон, , 05:59 — REGNUM Российские дипломаты в ближайшее время свяжутся с арестованным в США гражданином РФ Егором Крючковым по обвинению в организации сговора с целью совершения киберпреступления. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе посольства России в Вашингтоне.

«Посольство в курсе произошедшего. В ближайшее время свяжемся с россиянином для выяснения существа проблемы, — сообщили в диппредставительстве. — Окажем ему необходимое консульско-правовое содействие».

Ранее в Минюсте США сообщали, что Егор Крючков задержан в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Ему вменяют в вину организацию сговора для совершения киберпреступления. По версии американских правоохранителей российский гражданин в июле и августе 2020 года вместе с сообщниками пытался подкупить сотрудника компании в Неваде. Отмечается, что он якобы преследовал цель получить доступ к базе данных компании для последующего шантажа.

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